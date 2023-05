Vabaühendus kutsub pingipäeva tähistama ja päästetud materjalist mööblit tegema

«Linnatuuril püüdsime päästa materjali, mis on tänavale või kuuridesse kasutult seisma jäänud,» ütles ühenduse Loov Viljandi ja pingipäeva üks eestvedajatest Heldi Ruiso. «Seejärel saab koos kestliku disaini viljeleja Veiko Liisiga töötoas materjalidesse uue eluvaimu sisse puhuda.»

Nagu ta rääkis, on kavas linna pealt päästetud materjalidest valmistada pinke ja toole, mis seatakse Tartu tänavale ja Arkaadia aeda, kuhu võiks kujuneda viljandlaste kohtumispaik. Samuti saavad meisterdajad kestliku mööbli oma koduaeda.

«Kutsume ka kõiki teisi nii Viljandis kui mujal pühapäeval, 28. mail pingipäeva tähistama. Sättige oma lemmikpaikadesse istekohad, et linnaruum aina inimlikumaks muutuks, nautige oma linna, ennast või seltskonda,» rääkis ta.

Viljandis pingipäeva tähistav mittetulundusühing Loov Viljandi teeb seda koostöös Eesti mitmekesise linnaruumi eest seisva mittetulundusühinguga Elav Tänav. Nagu seisab nende pressiteates, liigutakse tänavatel iga päev ühest kohast teise sageli teadvustamata, et tänav võiks olla koht, kus ka pikemalt ja mõnusamalt aega veeta.

Algatuse üks eestvedajatest ja Elava Tänava asutajaliige Ave Habakuk märkis, et alati ei ole tarvis ootama jääda, millal kohalik omavalitsus tänavaruumiga seotud probleeme lahendama hakkab.

«Oma majaesist saavad kõik lihtsate vahenditega paremaks muuta,» lausus ta. «Pingipäeva sümbolid on füüsilised objektid, pingid ja toolid, ent kogu algatuse tuum on tegelikult inimesed, kes ihkavad kvaliteetsemat linna- ja tänavaruumi ning soovivad, et tänavatel aja veetmine oleks uus normaalsus.»