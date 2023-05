Vaba mõte ⟩ Punased jooned rabas

Õudusfilmid seejuures lõpevad vähemalt ära ning kuigi pärast ei julge varbaid tekiserva alt välja jätta, saab endale vähemalt kinnitada, et need olid näitlejad, deemoneid ei ole olemas ja loodetavasti mitte ka mõrtsukalike kavatsustega tulnukaid. Dokumentaalfilmide puhul seda lohutust ei ole. Loodusfilmide vaatamisest olengi juba sisuliselt loobunud või vähemalt panen need sel hetkel kinni, kui David Attenborough jõuab jutuga selle kohani, et «... lageraie ja looduskeskkonna hävitamise tõttu on nad väljasuremise äärel». Nii tema kui teisedki kuldaväärt jutustajad jõuavad peaaegu alati ja vääramatult selle kohani.

Ma ei ole ühelgi meeleavaldusel käinud. Pean ennast mõõdukalt keskkonnateadlikuks inimeseks, ent altruismile või muudele säärastele asjadele ma suurt ei mõtle. Enamik tööstusest, majandusest ja keskkonnast pajatavaid ülevaateid jõuab nimelt paratamatult tõdemuseni, mida kõike see, mida me teeme, meie endiga teeb. Ja mitte ainult tulevikus, vaid juba on teinud. Nurki lõigatakse tihti suure hoolega, kasum on enamasti jumal, vajalikud uuringud jäetakse mõnikord tegemata või tehakse neid puudulikult ja suvaliselt, kõike saatmas lobitöötajate suured summad, mis püüavad seadusi endale sobivas suunas mõjutada. Euroopas on sellega isegi hästi, Ameerika Ühendriikides on lobistamine lihtsalt seaduslik altkäemaksu andmine.