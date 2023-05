Nädala pidu ⟩ Karlssoni kesknädalane sarikapidu

Nagu Viljandi linnapea Madis Timpson ütles, on temagi Karlssoni lasteaia «vilistlane» ning eks need nõndanimetatud nõukaaegsed hooned olnud inetuvõitu juba avamise ajal. Maitseasi muidugi, aga kuju ja vormiga mängiv uus hoone tundub isegi pooleli olevana võluv ning on ilmselt mitu korda valgusküllasem.