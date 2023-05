Mul on suur mure. Pärisin mõned aastad tagasi Viljandis oma vanemate vana maja ja asusin sinna ka elama. Nüüd on aga elutee viinud mind hoopis Võrumaale. Tahan sinna elama kolida, kuid vanemate maja ei tahaks kuidagi maha jätta. See on nii armas, et tahaksin selle ühes tükis kaasa võtta. Olen juba asja uurinud ja seda on võimalik täiesti teha – tõsta ühes tükis auto peale ja viia kohale. Minu küsimus aga puudutab maad, mis on maja all ja ümber. Tahaksin ka selle kaasa võtta (olen ju sealsel mustal mullal teinud oma esimesed sammud ning selle emotsionaalne väärtus on tohutu), kuid ei tea, kas see on seadusega lubatud. Ja kui on lubatud, siis kui sügavalt see maa on minu oma? Kas ainult pealmised paar meetrit või rohkem. Ehk oskad sina öelda?