Liba-Sakala ⟩ Joodik on ka inimene!

Samal ajal, kui üldiselt on ühiskonnas suund erinevate huvigruppide kaasamisele, et kõik oleksid ikka õnnelikud – võtame kasvõi samasooliste abielud –, siis teistpidi jällegi üritatakse osa inimesi ühiskonna äärealadele sokutada. Jah, mõtlen praegu joodikuid, keda just Viljandis on viimasel ajal ootamatult vaenama hakatud. Ja ma ei räägi ainult iseenda eest, vaid kõikide linna, miks mitte ka maakonna joodikute nimel. Räägin eelmisel aastal õitsenud joodikute puhkealast, mis tundus justkui meid rehabiliteerivat. Selle lammutamisest ei taha enam kirjutada – liiga valus on see –, aga tuua on ka teisi sarnaseid näiteid.