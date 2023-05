Kolmapäeval peetud Viljandi Karlssoni lasteaia uue hoone sarikapidu annab lootust, et hoone saab novembris valmis ja jõuluks saavad rühmad sisse kolida. Direktor Mare Paavel on olnud mitme lasteaia valmimise tunnistaja, ent päris uue ehitamise juures on ta projektist alates esimest korda.