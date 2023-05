VASTULAUSE ⟩ Sandra Urvak: töökohti saab luua ka Niilusoo loodust ja elukeskkonda hävitamata

On väga ekslik vastandada elurikka looduskeskkonna säilimine majandusliku heaoluga. Miskipärast on ajakirjanduses ja muidu avalikult väga vähe kõneldud sellest, et Niilusoos kaevandada soovival ettevõttel, aktsiaseltsil Mikskaar on juba aastakümneid olnud Kolga-Jaani alevi servas tehas ning kogu selle tegutsemisaja vältel on ta tootmiseks vajaliku turba saanud teistest ümberkaudsetest maardlatest, mida on üle 1000 hektari, ja oma mujal Eestis paiknevatest maardlatest. Seetõttu on raske uskuda, et ettevõte päriselt plaaniks oma tehase sulgeda pelgalt sellest tulenevalt, et Niilusoo raba jääb inimeste ja teiste elusolendite rõõmuks alles. Tehase rajamine päris uude kohta, Kolga-Jaanist ära, tundub väga ebatõenäoline ja majanduslikult ebamõistlik.