RAHVAS ÜTLEB ⟩ Kui palju kulutate teie lapse kooli lõpetamisele?

Kas panna kooli lõpu aktusele selga kapis rippuv kleit, osta uus või lasta see lausa õmmelda? Kas broneerida lapsele juuksuri juurde aeg või otsustada mõne lihtsama soengu kasuks, millega saab ka ise hakkama? Ja kui juba juuksurisse minna, siis kas ei peaks minema ka kosmeetiku juurde, et tähtsast päevast jääksid mälestuseks eriti ilusad pildid? Kas osta ülikond või piisab triiksärgist? Ka vanavanemad ja sugulased tahaksid lõpetajale õnne soovida, nii et see tekitab omakorda küsimuse, kas korraldada pidulik istumine kodus või panna kohvikus laud kinni.

Küsimusi ja valikuid on palju ning kõigil neil hinnasilt küljes. Valikutegemise teeb keeruliseks ka see, kui laps teatab näiteks, et pinginaaber saab uue kleidi või et klassikaaslased on kõik uues ülikonnas.