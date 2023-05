Neid, kes ütleksid, et metsad tulekski maha võtta ja mered tühjaks kalastada, ilmselt väga palju ei ole. Peaaegu kõik inimesed on seda meelt, et keskkond, loodus ja nende säilitamine on oluline. Eriarvamused tekivad tihti detailides, mahus ja ulatuses. Tööstus mingil määral loodust kahjustab, sellest pole paraku pääsu. Küsimus on just mahus ja ulatuses ning ka selles, mida me vastuvõetavaks peame.