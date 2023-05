See nädalalõpp toob endaga kaasa nelipühade esimese püha, mis on ka riigipühade nimekirjas, kuid mida ei pruugi kalendrist märgatagi, sest see langeb alati pühapäevale. Traditsioonide ja olemuse poolest on see ilmalikus maailmas üpriski tundmatu püha, aga paljudele paistab selle tähtsus kätte palgalehelt.