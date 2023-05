Jüri Ratas: Reformierakonna "Kärbi ja tõsta makse!"-poliitikaga jätkub majanduse langus

Euroopa Liidu tasemel tõdeti, et tänu sihikindlatele jõupingutustele energiajulgeoleku tugevdamisel ja valitsuste õigeaegsetele toetusmeetmetele suudeti vältida talvist majanduslangust. Ollakse isegi kindlas mõõdukas kasvus ka sel aastal, kuid Eesti kohta see ei käi. Talvine majanduslangus oli Eestis viimase aasta võrdluses sügavaim – eelmise aasta viimases ja ka selle aasta esimeses kvartalis kogesime neljaprotsendilist kukkumist.

Taaskord on leidnud tõestust, et Reformierakonna nägemus tõhusast majanduspoliitikast ei päde. Keeldudes asjakohastest ja ajutistest toetusmeetmetest lohistati Eesti majandust erakordselt kõrgest inflatsioonist majanduslanguseni välja. Selle tulemusena on Eesti töötlev, just ekspordile suunatud tööstus eriti keerulises olukorras. Eksportivatel ettevõtetel on tänu kiirele kulude kasvule ja hinnatõusule rahvusvaheliselt konkureerida üha keerulisem.