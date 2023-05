Korporatsiooni Sakala vilistlane Johan-Kristjan Konovalov ütles, et Viljandisse on oodata ligi 200 liiget, kes sõidavad kokku üle terve Eesti.

"See on väga haruldane, et selle üritusega Tartust väljas käiakse," rääkis ta. "Tegemist on ühega kahest meie igal aastal peetavast kokkutulekust. Üks on sügisel, teine kevadsemestri lõpus."