​Urvak rääkis, et kohtuotsuses tuuakse küll välja plaanitava turbakaevanduse lähedale jääv elumaja, ent inimese vaatenurk on kõigest üks pool. Ka loodusele on praegune otsus tema sõnul suur võit, kuid mitte lõplik, vaid vaheetapp. "Võib oletada, et kes tahes kaevandushuviline võib sisse anda uue taotluse loa saamiseks, aga samal ajal on vald algatanud meie ettepanekul kohaliku tasandi kaitseala moodustamise ja selle eksperthinnang peaks mai lõpuks jõudma vallani," tähendas ta ning nentis, et alles siis, kui vald saab sinna kohaliku tasandi kaitseala moodustada, võiks öelda, et on hästi.