JUHTKIRI ⟩ Märgatud Viljandis: palju küsimusi

Viimased paar päeva on veebipolitseinik näinud kurja vaeva, et kustutada võrguavarustest esmaspäeval Viljandimaad šokeerinud lapsepeksmise videoid, ning teinud korduvalt üleskutseid, et neid videoid ei jagataks. Kolmapäeval avastas ta, et on ühes Viljandi suurimas kogukonnagrupis kuuks ajaks blokeeritud. Miks, seda Sakala ei tea.