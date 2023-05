Hinnatõus on pangakontod palgapäeva eel tühjaks teinud

SEB Balti kliendianalüüsi ja andmeteaduse juht Lennart Kitt nentis, et kui möödunud ja ülemöödunud aastal oli era­klientide hoiuste kasvuprotsent kahekohaline ja võrreldes vahetult koroonaeelse ajaga oli kasv suisa 30 protsenti, siis eelmisest kevadest saadik on inimeste säästud püsinud enam-vähem samal tasemel. «Veerandil on palgapäeva eel kontol vähem kui 100 eurot,» lausus ta.

Kolmandik on tema sõnul suutnud varuda praeguse keskmise netopalga jagu sääste, igal kümnendal on kogutud 1500–4500 eurot ja vaid igal kolmandal on raha enam kui kolme keskmise palga jagu. Seejuures on panga tavapärane soovitus, et inimestel võiks tagavaraks olla kolme-nelja kuu palk.