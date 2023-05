Johan-Kristjan Konovalov: majutusasutuste käibemaksu liiga järsk tõstmine viib sektori hääbumiseni

On hea meel näha, et valitsuse liikmed on hakanud maksutõusu küsimuses meelt muutma ja 13-protsendipunktise kasvu asemel näevad ka muid variante. Eesti Rahvusringhäälingus kirjutati näiteks 23. mail, et koalitsioon kaalub hotellide käibemaksutõusu vähendamist meedia arvelt. Kompromiss ei tohiks aga olla vaid sümboolne, tõstes käibemaksu näiteks 18 või 20 protsendile. Leedus on majutusteenuse käibemaks üheksa protsenti nagu Eestis praegu, Soomes kümme protsenti, Lätis 12. Eesti turismisektor on naabritega otseses konkurentsis ja neist märgatavalt suurem käibemaksumäär võib piiri taha viia nii väliskülalised kui ka seni siseturismi ülal hoidnud eestlased.