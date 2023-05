GALERII ⟩ Karlssoni lasteaias peeti sarikapidu ja jagati tänusõnu

Nagu linnavolikogu aseesimees Peep Aru peo alustuseks lausus, on uus lasteaiahoone märk sellest, et Viljandi ei ole ilmaasjata kuulutatud laste- ja noortesõbralikuks linnaks. "Volikogu vaatevinklist vaadates on mul äärmiselt hea meel, et meie otsused on nii hästi elluviimisel," rääkis ta. "Olen Viljandi asjaajamiste juures olnud juba kolmkümmend aastat ning mul on selle aja jooksul alati olnud hea meel, kui midagi on saadud teha lastele ja noortele. Nii ka seekord. Volikogu otsustas majanduslikult raskel ajal täiesti üksmeelselt ehitada lasteaia See on suur asi. Viljandis lapsi hoitakse."