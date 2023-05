Viljandiga seotud Facebooki grupi administraator viskas veebipolitseiniku välja

"Ilmselt olen liiga palju tööd teinud," kirjutas Elerin Tetsmann ja lisas naerunäo. "Aga head sõbrad, vähemalt siis teate, miks minu postitusi sealt grupist ei leia, kuid olen Teie kõigi jaoks jätkuvalt olemas."



Sakalale kinnitas Tetsmann, et see on esimene kord kui Viljandi veebipolitseinik on mõnes grupis osalemiskeelu saanud. Mujal Eesti on seda ka varem juhtunud. "Ühtegi põhjendust ma saanud ei ole," tunnistas ta. Teate keelu kohta sai politseinik kolmapäeva hommikul. Teisipäeval jättis ta veel gruppi kommentaari ja sai postitada.



Grupp Märgatud Viljandis UUS on kohalik suurim ja mõjukaim grupp, kus on 14 000 liiget.

Grupil on ametlikult kas administraatorit ja moderaatorit. Neist üks on kontoga Castle Escape ehk Viljandi põgenemistuba. Sealt vastati Sakala päringule, et nemad kasutavad platvormi ainult oma jälgijaskonna suurendamiseks ja äritegevuseks. "Meie kasutajatele keelde ei pane ega spämmiga tegele," kirjutati vastuseks. Teine grupi administraator pole Sakalale vastanud.

Viimased paar päeva on Tetsmann tegutsenud selle nimel, et kustutada veebiavarustest Viljandimaa lapse peksmise videoid, ning teinud üleskutseid, et neid videoid ei jagataks.

Veebipolitseinik pääseb teate järgi gruppi tagasi 20. juunil.