Pangakontolt kadus kahe salapärase maksega ligi 1000 eurot

Kui reedel pöördus politsei poole 33-aastane mees, kes tahtis osta Facebooki Marketplace‘i kaudu 40 eurot maksvat diivanit, sisestas väidetavalt kullerfirma lehele oma andmed ja sai veel viimasel hetkel sabast kinni oma 1301 eurol, mille kelmid olid suutnud juba pangakontolt broneerida, siis esmaspäevase juhtumi puhul pole teada, kuidas kelmid rahale jaole said.

Politseisse pöördunud 50-aastane mees avastas, et tema pangakontolt on tehtud võõrastele kontodele kaks makset. Kelmusega tekitatud kahju on 954 eurot.