Noorukeste pärimusmuusikute bänd Folkista esines Abja-Paluojal Mulgimaa toidupiirkonna avaüritusel. Kuigi bändi liikmed on pärit maakonna eri otstest, proovivad nad vähemasti kord nädalas harjutamiseks kokku saada.

Novembris said tänu duetivõistlusele "Lauluragin" kokku kaks 12-aastast tüdrukut, Isabel Palu Karksi-Nuiast ja Marii Kalberg Võhmast ning nüüdseks on nende koostööst sündinud pärimusmuusika kollektiiv Folkista, mis kogub Hooandja toel raha, et anda välja oma esimene helikandja.