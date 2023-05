"Üks asi on viia läbi vestlusi, teine asi on kriminaalmenetluse vorm, mille puhul saab koguda rohkem infot ja on sanktsioonid valeütluste andmise korral," nentis Viljandi politseijuht Margus Sass ning lisas, et teisipäeva pärastlõunaks oli politsei saanud ka olulist lisainfot, mis viitas vajadusele kriminaalasi algatada. Sellega nõustus ka prokuratuur.