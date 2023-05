Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolil on piisavalt ruumi, et ilma suurema mureta endaga kolm gümnaasiumiklassi liita.

Juhul kui riik on nõus, et Olustvere teenindus- ja maamajanduskooliga liidetakse kolm gümnaasiumiklassi, on üsna tõenäoline, et Suure-Jaanis gümnaasium lähiaastatel suletakse. Haridus- ja teadusministeerium ei oska veel öelda, milline võiks olla riigi seisukoht.