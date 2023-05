Eelmise aasta Super1600Junior klassi Eesti meister Robin Allik, kes vanuse poolest võiks veel kolm aastat võistelda juunioride klassis, aga on otsustanud tänavu rinda pista meestega, tegi Kulbilohus kiiret sõitu. Ta võitis kolmest eelsõidust kaks ning oli eelsõitude kokkuvõttes liider. Finaalis püsis ta kiire leeduka Rytis Rutkauskase kannul teisel kohal, kuni too eelviimasel ringil sõiduvea tegi ja temal võit võtta õnnestus. Kahe etapi kokkuvõttes on Allik teisel positsioonil.