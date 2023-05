Kaitseliidu paraadile Viljandisse tuleb üle 900 inimese

"Viljandi paraadi teeb kindlasti eriliseks taastatud vabadussõja mälestussamba avamine, millega tasutakse auvõlg meie esiisadele, kes Eesti eest oma elu andsid," ütles paraadi peakorraldaja ja rivistaja ülemveebel Peeter Land. "Nii nagu alati, nii tuleb ka seekordne paraad senistest parim ning paraadil osalejad on oma ülesannete kõrgusel, et väärikalt võidupüha tähistada. Peamine on meeles pidada, et tegemist on pidupäevaga ning korrektse rivisammu kõrval on samavõrd oluline peomeeleolu."