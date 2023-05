Väiksema poisi vanemad kuulsid juhtunust politseilt. Laps ei olnud neile oma kohutavast kogemusest rääkinud. "Mõlema poisi vanemad teevad praegu koostööd, et juhtunut lahendada," ütles Viljandi politseijuht Margus Sass.

Videos endast mitu aastat nooremat last peksev põhikooliõpilane asus end politsei ees esmalt õigustama ning põhjendas juhtunut Sassi sõnul sellega, et too noorem poiss oli enne korduvalt halvasti käitunud ja polnud hoiatust kuulda võtnud. "Loomulikult ei saa sellise olukorra lahenduseks olla vägivald," lisas Sass.