Last kaamera ees peksnud poisi kooli direktor: see on räige, ebanormaalne

Enne videote avalikuks tulemist esmaspäeval ei teadnud kooli personal väidetavalt 28. aprillil juhtunud ja videosse võetud peksmisest midagi. Teisipäeva hommikul püüdis direktor kontakti saada politseiga, et uurida, kes ja kuidas nüüd juhtumiga tegeleb. "See on niivõrd räige juhtum, et sellega peaks tegelema edasi politsei. Juhindun õiguskaitseorganite antavatest suunistest," ütles ta.