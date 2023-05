Juhtkiri ⟩ Putru ja kooki moosiga

Toidukultuur on siiski märksa rikkalikum kui see, et Peipsi ­ääres kasvatatakse sibulaid ja Saaremaal süüakse kala. Ajaloolisel Mulgimaal ja mulgi kultuuril on paljude teiste piirkondade ees see eelis, et nad on ennast eestlaste teadvusesse kirjutanud-küpsetanud juba ammu enne kahvlit. Mulgi puder ja selle lugematud teisendid ei ole ju sugugi tundmatu toit, UNESCO maailmapärandisse püüdlemine oli samuti võimas reklaam ning Mulgi korbidki on paljudele tuttavad.

Ent nii ajaloolised toidud kui ka tänapäevasem mulgi kultuur on märksa värvikamad ja mitmekesisemad. Loodetavasti näitavad mulgid nüüd eeskuju, kuidas ennast ja oma kultuuri tutvustada, reklaamida ja kättesaadavaks teha. Tihtipeale tehakse mujal Eestis see viga, et räägitakse Viljandist kui Mulgimaa pealinnast ja viljandimaalastest kui mulkidest, ning päris mulkidel ajab see suled turri. Ega enese võõraste sulgedega ehtimine ole tõesti viisakas. Võõraste (kuigi täiesti omamaiste) toitudega laua katmine on see-eest väga tore. Mulkidel on nüüd suurepärane võimalus olukord ära kasutada ning oma kultuuri ja toite laiemalt tutvustada ja serveerida. Loodetavasti võetakse sellest viimast, et järgmisel aastal, kui kahvel järgmisesse piirkonda kolitakse, teavad inimesed suurepäraselt, et see tuli Mulgimaalt.