Noorte seas levib video väikese poisi peksmisest. Politsei palub selle levikut tõkestada

Metsas filmitud videol on näha kolme suuremat, ilmselt teismeikka jõudnud poissi ja ühte väiksemat. Üks suurtest tõmbab musta kätte kinda ja virutab sellega puu najal seisvale kannatanule rusikaga kõhtu, ehkki too palub mitte lüüa. Teiselt lühikeselt videolõigult paistab, kuidas väiksem lamab maas ja suur teda mitu korda jalaga lööb. Ehkki peksja kannab kapuutsi ja on filmitud enamasti profiilis on viimases kaadris näha ka tema nägu.