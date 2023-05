Üks põhjus, miks rebased linna kolivad, on elupaikade vähenemine. Teine põhjus aga inim­asustusega kaasnev suurem hulk toitu. Kortsu sõnul on Viljandi üsna suur ja linnal on kokkupuude loodusega igast küljest. Rebaseid on kohatud ringtee ääres, lossimägedes, Köstis, Uueveskil ja mujalgi.