Marko Suurmägi: igasugune kiusamine tuleb spordist välja juurida

Äärmiselt inetu lugu ning turniiri korraldajad pidid võtma pisut aega, et üldse aru saada, mis on juhtunud ja kes kellele mida ütles. Peakorraldaja andis pühapäeva õhtul ETV spordisaates teada, et järgmise aasta turniiri reglementi lisatakse rassismi puudutav osa – millised karistused niisugusel puhul ees ootavad – ning kehtestatakse nulltolerants. Korvpalliliit lubas aga asuda korraldama mängijatele ja treeneritele koolitusi, kuidas rassismi ära hoida.