"Kuna ilm tõotab tulla ilus ja hooaja esimene sõit on tavaliselt väga populaarne, siis usun, et üle 50 Lada tuleb kohale kindlasti," ütles Lada Ride‘i klubi asutaja ja eestvedaja Martin Veltmann ning nentis: "Üksinda on vana autoga tore sõita, aga kambaga on topelt tore. See on vinge, kui rahvas meid, kael kõveras, jälgib."