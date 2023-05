Anneli Kundla, kes Viljandimaa rahvakultuurispetsialistina kuulus siinse peo korraldajate hulka, tähendas, et seesugune pidu on memme-taadi kollektiivide aasta tippsündmus, milleks nad on terve hooaja valmistunud. Ja kuigi Mõisakülas sai teoks täieõiguslik pidu, võis seda mõnes mõttes pidada Lõuna-Eesti memme-taadi peo peaprooviks, sest sama, 12 minuti sisse mahtuva repertuaariga astuvad Viljandimaa tantsijad üles ka Võrus.