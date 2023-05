Nagu korraldaja Indrek Palu ütles, on niisuguseid väiksemat sorti mõõduvõtte ujujatele tarvis ning lisaks Viljandimaa inimestele on selle sarja etppidel osalenud näiteks Võrumaa ja Ida-Virumaa klubide liikmeid ja puudunud pole ka võistlejad Tallinnast ning mujalt Eestist. "Nad saavad siia tuua ka selle taseme võistlejaid, kes Eesti meistrivõistlustel ei osale," märkis ta ning lisas, et mõnel etapil on võistlejaid olnud isegi üle saja.