Vana veetorni külje all värava tagant paistva, parajasti renoveeritava maja ümber käis elu hoopis teises rütmis kui mõnikümmend meetrit eemal sõiduteel. "Siin on meil privaatne ja aed on eriti tore," ütles sealsamas hoovimajas elav Kerli Ratas. Kahe maja vahelt viis tee suurde rohetavasse aeda, kus askeldas vaikselt muru kallal robotniiduk. Ühes aianurgas oli lilli täis kiviktaimla, teises iglusaun. Vaade avanes Viljandi järvele.