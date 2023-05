Sellest, et uus Mulgi toit, on mõnele mulgimaalaselegi tundmatu, andis aimu pidulikul päeval ülesseatud minimess. Nii mõnigi kohalik võttis külmakastist pihku Karu Komucha teeseenejoogi purgi, et uurida, mis asi see õieti on, samal ajal kui teised messilised sildilt kõva häälega lugesid, et puhastab maksa ja on igati tervislik.