60-kohaline buss, täis Viljandi käsipalliklubi esindusmeeskonna liikmeid ja nende fänne, startis spordihoone kõrvalt parklast esmaspäeval kell 16. Ees ­ootas Eesti meistri tiitli saajat otsustava, kolme võiduni peetava seeria esimene lahing Mesikäpa hallis Põlva Servitiga. Et Eesti karikavõistlustest on Viljandi käsipallirahval juba kulla maik suus, on isu suur.