Ainsa Viljandi valla lastekoori viib laulupeole käsitöömagister

Pärast kauaaegse muusikaõpetaja ja koorijuhi Allar Jakobsoni meie seast lahkumist kadus Kalmetult mõneks ajaks ka lastekoori laul. "Mudilaskoor õnneks jäi, sellega vahet ei tekkinud," täpsustab Kivisild ning räägib, et Allar Jakobsoni vaimu on koolis endiselt tunda ja muusikaklassis on veel üsna palju tema koostatud õppematerjali kasutada. "Näiteks seitsmenda klassiga saame peaaegu kõikide puhkpilliorkestri pillide helid ära proovida."

Neli aastat Kalmetu koolis muusikat õpetanud dirigent nendib, et koorilaul on pika muusikalise traditsiooniga Kalmetul väga oluline, ent õpetaja Jakobsoni lahkumine ja sellele järgnenud pandeemia-aastad on kooli kooridele mõjunud laastavalt. "Koorilaul nõuab järjepidevust, et see oleks koolis loomulik osa. Kui see mingil põhjusel katkeb, on koori võrdlemisi keeruline uuesti ellu äratada."