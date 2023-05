Nädala töökuulutus ⟩ Linnavalitsus annab teada, et otsib kõiki

Viljandi linnavalitsuses on täitmata kaheksa töökohta ja teadaolevalt lahkumas seitse inimest. Võimalik, et minekumõtteid mõlgutavad veel nii mõnedki. Neid inimesi, kes lihtsalt tööl käia ei taha, on vähe. Tõsi küll, tihtipeale on selle tahtmise taga lihtsalt praktilised vajadused. Kui töövestlusel süütult küsitakse: «Miks te soovite meie ettevõttesse tööle tulla?», siis on sageli kõige õigem ja täpsem vastus: «Suhtun kirglikult võimalusse maksta oma arved, kodulaen ja oma lastele aeg-ajalt natuke süüa anda.»