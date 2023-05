Nädala loobuja ⟩ Helir-Valdor Seeder esimeheks ei kandideeri

Helir-Valdor Seeder on otsustanud uuesti Isamaa erakonna esimeheks kandideerimisest loobuda. Erakonnakaaslastele Viljandimaal tuli see teadaanne üllatusena. Mine võta nüüd kinni, oli see võrdlemisi värskelt tekkinud mõte, nagu Seeder ise seda esitles, või on sedasorti mõtted tema peas keerelnud pikemat aega. Aga iga inimene on oma tegudes ja otsustes vaba.