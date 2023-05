Üle poole sajandi hoitud sõpruskohtumise traditsiooni jätkub. Tänavu võitis Jakobsoni kool

Jakobsoni kooli kehalise kasvatuse õpetaja Aivar Hommik ütles, et Viljandi kunagises 1. keskkoolis sai nelja kooli sõpruskohtumine hoo sisse 1962. aastal spordiõpetaja Osvald Mikkori algatusel ning kooli spordiõpetajad jätkavad seda tänaseni. See on Eesti ja Läti koolispordis üks pikema ajalooga sarju ning jätkunud tänu eelkõige spordilembeliste koolijuhtidele.