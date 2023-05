Folgipeoks on turistile Viljandis veel kaks voodikohta neljases toas

Folgipeo ajal paljud hotellid müüki ei alustagi. Näiteks raekoja vastas asuva Park Hotelli juhataja Keirin Pärn teab, et sealsel 37 toal on püsikliendid olemas ja ühtegi tuba vabapakkumisele ei tule. Samamoodi toimetavad ka teised hotellid ning kui midagi müügile jõuab, on hind tavapakkumisest palju krõbedam.