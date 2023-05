VASTULAUSE ⟩ Jaak Aab: mis siis riigikogus tegelikult toimub?

Siemann nimetab opositsiooni tegevust jonniks. Meie aga nimetame seda oma põhimõtete eest seismiseks ja valijatele antud lubaduste täitmiseks. Oma tahte saavutamiseks on tõepoolest mõnikord vaja omajagu jonnakust, aga esikohal peab olema inimeste ja ettevõtete toimetulek, mitte jõukamate huvide eest seismine. Valitsuse kiirkorras riigikokku toodud perehüvitiste vähendamine ja maksutõusud on just nimelt Reformierakonna jonn oma kõige kallima valimislubaduse täitmiseks.

Maksutõusude ja maksusoodustuste kaotamise ainuke põhjus on astmelise või valikulise tulumaksuvabastuse kaotamine, mis on Reformierakonna peamine ja kõige kallim valimislubadus. See suurendab 2025. aastal riigieelarve miinust või defitsiiti ligi 500 miljonit (rahandusministeeriumi hinnangul 494 miljonit) eurot. Rahandusminister püüab žongleerida arvudega ja näidata, et defitsiit on väiksem, 300 miljonit eurot, aga see on tulumaksumuudatuse kogumõju, kus eelarve miinust vähendab üldise maksumäära tõus 20 protsendilt 22 protsendile ja mitmete maksusoodustuse kaotamine – sealhulgas laste arvuga seotud soodustused või siis eluasemelaenu intresside soodustus.