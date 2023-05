Kadri Paas: kelle huvides takistasid vähemuse esindajad parlamendi tööd?

Sama pilguga vaatasin hiljuti riigikogus sündivat. Tüütu ja nüri, aga mis peamine – Eestile mitte midagi paremaks muutev seisak. EKRE, Keskerakond ja Isamaa, kes kõik kaotasid riigikogu valimistel varasemaga võrreldes kõvasti kohti ja keda on parlamendis selge vähemus, sest valijad soovisid nii, leidsid äkitselt, et neil on õigus minna valija tahte vastu ja hakata parlamendi tööd takistama. Ütleks, et täitsa huligaanne suhtumine. Valijad ei soovinud kaikamehi võimule, aga nood unelevad ikka võimust, selle asemel et oma haledast valimiskaotusest lõpuks üle saada.