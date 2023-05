Tudengid näitavad lühifilme

Kolm lühifilmi on kolme näitleja Pirte Laura Lemberi, Liisbeth Kala ja Maria Valgu esimene katsetus filmikeeles ning need sündisid vajadusest ja võimalusest kriisikursusena oma loominguliste impulssidega lõpuni minna.

Pirte Laura Lemberi eksperimentaalpoeetiline "Eimiski on vaikne" on sisekaemuslik vaade ühe noore ennast otsiva neiu pähe. Film on sündinud autori isiklikest püüetest lärmitseva mineviku kiuste tabada osakest oma eksistentsist.