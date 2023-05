Saunamaja ostnud Martin Murre kirjutas küll 29. märtsil alla ostu-müügilepingule, milles on öeldud, et plats peab olema tühi ja korras 1. juliks ning takistuste korral on trahv 20 protsenti ostuhinnast, aga praegu toimetab ta seal majas, teadmata, millal täpselt võiks kolimine aset leida.

Murre nimelt ei soovi hakata maja palkhaaval lahti võtma, vaid tahab tõsta selle treilerile – võimaluse korral tervikuna, aga kui vaja, siis korruse kaupa – ning sõidutada läbi Eesti Lääne-Virumaale. See on tema sõnul võimalik, aga nõuab peale treileri kraanat ja eriveose luba. Kokkuvõttes on see üks parajalt keeruline protsess, mille ettevalmistamiseks kulub aega. Et tähtaeg pressib peale, on ta linnalt aega juurde küsinud. Linn on aga nõus ajapikenduse andmist arutama alles pärast lepingus ettenähtud trahvi tasumist.