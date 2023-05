Lahkus Mulgi valla aukodanik

Sakala on temast paarkümmend aastat tagasi kirjutanud kui sõnaosavast vanaemast, kes kukutas linnapäid, sest tema aktiivse tegevuse tagajärel lahkus ametist mitu Mõisaküla linnajuhti. 2003. aastal pakkus Männik Mõisaküla volikogule protestieelnõu, et lahkuda Viljandimaa koosseisust ja liituda Pärnumaaga. 2000. aastate algul oli Männikuga seotud üle Eesti kõlapinda leidnud juriidiline vaidlus tema volikokku pääsemise teemal. Lõpuks pidid kohtu kaudu sekkuma maavanem Helir-Valdor Seeder, et Männiku õigused volikogus saaksid taastatud.