Viljandis ja Karksi-Nuias on lootust saada toetust vana ahju soojuspumba või uue ahjuga asendamiseks

Sõltuvalt piirkonnast on toetuse eelduslik määr kas 50 või 70 protsenti. 50-protsendiline toetusmäär on kavas nii Viljandis kui Karksi-Nuias, samuti Tallinnas Pirital, Nõmmel, Kesklinnas, Kristiines ja Põhja-Tallinnas ning teistest linnadest Tartus, Rakveres, Kuressaares, Keilas, Võrus, Türil, Sauel, Paides, Tapal, Kärdlas, Elvas, Haapsalus, Kilingi-Nõmmes ja Pärnus.

Toetust on plaanis hakata andma linnades, kus selle eeldatav mõju õhu kvaliteedile ja inimeste tervisele on kõige suurem. Linnad on välja valitud Eesti keskkonnauuringute keskuse uuringu põhjal.