Uus raamat võtab kemmergud luubi alla

"Sellega seonduv on meie kultuuris varjatud ja tabudega ümbritsetud. Viisakas seltskonnas ei kõnelda neist toiminguist otse," märgib Raudla. "Öeldakse, et lähen suurele või väikesele asjale; sinna, kus keiser jala käib; lähen number ühele või number kahele. "Tualetti" või "WC-sse" minnakse isegi siis, kui tegemist on kõige ehtsama peldikuga.”