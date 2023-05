Kaduma jäänud tüdruk jõudis kooli tagasi

Kooli personal andis politseile teada, et 12. mail läks neiu koju Saaremaa valda Mustjala külla ja pidi kooli naasma 14. mai õhtuks, kuid pole sinna jõudnud. Teada oli vaid, et lapsevanem saatis tüdruku bussile. Lähedaste sõnul võis ta liikuda Viljandi kandis.

Neljapäeval andis politsei teada, et tüdruku asukoht on selgeks tehtud ja ta on tagasi kooli jõudnud.