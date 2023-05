Juhtkiri ⟩ Töö töö leidmise nimel

Üks võimalus selleks on malev ning malev lahendab kohe paljud küsimärgid. Nii mõnigi ettevõte on valmis noori ajutiselt tööle palkama ja pakkuda on ka neile jõukohast tööd, aga nad ei taha ise noortega tegelda, pole selleks aegagi. Malevarühmadel on aga kindel töökorraldus ja juhid, kes firmaga asju ajavad, ning noorte ohjeldaminegi jääb maleva hooleks. Paraku, nagu Sakala korduvalt on kirjutanud, on malevakohti piiratud hulk ning klassikalise töömaleva asemel võetakse tasapidi suund osaliselt tasulise suvelaagri poole, kus rõhk on sotsialiseerumisel ja noorsootööl.